Chile decreta estado de emergência na região do Atacama por chuvas intensas

O presidente Sebastián Piñera decretou nesta terça-feira estado de emergência na região do Atacama, norte do Chile, afetada por fortes chuvas, aumento do nível de rios e enchentes que deixaram um morto e pelo menos dois desaparecidos.

Na manhã desta terça, o balanço oficial era de cinco desaparecidos, três dos quais foram encontrados com vida durante o dia, informou o Gabinete Nacional de Emergência (Onemi).

O mandatário foi à região do Atacama, 700 km ao norte de Santiago, onde disse que assinou o decreto de estado de emergência a fim de “dispor todos os recursos para a ajuda necessária”.

O decreto “permite agilizar a entrega de recursos para as cinco comunas afetadas”, acrescentou Piñera em declarações ao canal público de notícias 24 horas.

Devido às enchentes na área rural, um homem de 76 anos faleceu, informou o presidente.