Chile: BC corta juros básicos em 25 pontos-base, a 5,75%

18/06/2024 - 19:53

O Banco Central do Chile decidiu desta terça-feira, 18, por quatro votos a um, cortar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), para 5,75% ao ano. O movimento representa uma desaceleração da redução, visto que no último encontro a taxa caiu em 50 pontos-base. Na reunião de hoje, apenas a vice-presidente do BC chileno, Stephany Griffith-Jones, votou por um corte de 50 pb.

Segundo comunicado oficial, o cenário macroeconômico avançou conforme o esperado no país, com a inflação em queda e o crescimento voltando a acelerar – este último aproveitando a alta dos preços do cobre no mundo.

O texto afirma também que os próximos cortes de juros dependem também do ritmo do afrouxamento monetário nas principais economias globais, que no momento aguardam o BC americano, o Federal Reserve (Fed), tomar o primeiro passo.