Chile aprova projeto de lei para reformar previdência privada

SANTIAGO DO CHILE, 30 JAN (ANSA) – O Congresso do Chile aprovou na última quarta-feira (29) um projeto de lei apresentado pelo atual presidente, Gabriel Boric, que visa reformar o sistema de previdência privada, herdado da ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990).

Após aprovação do Senado, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados por 110 votos a favor e 38 contra.

“Hoje, após 43 anos, foi aprovada uma reforma previdenciária que muda a cara do que a ditadura implementou neste país”, comemorou a ministra do Trabalho, Jeannette Jara, em entrevista coletiva.

A reforma foi apresentada pelo governo Boric em 2022 e, segundo pesquisa da consultoria Cadem, contou com o apoio de 60% da população chilena.

O projeto de lei reforma radicalmente o modelo introduzido em 1981 pelo general Augusto Pinochet, segundo o qual, os trabalhadores deveriam financiar suas próprias aposentadorias sem qualquer contribuição do empregador, incluindo funcionários públicos.

Já a nova proposta prevê que as empresas contribuam com 8,5% da poupança previdenciária, enquanto os funcionários continuarão a pagar 10%.

Dos 600 mil aposentados do Chile, metade recebe o equivalente a cerca de 350 dólares (R$ 2 mil) por mês e, com a reforma, as aposentadorias poderão subir entre 14% e 35% segundo estimativas do governo. (ANSA).