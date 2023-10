Chile abre Jogos Pan-Americanos com show de cores, música e dança

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 0:09 Para compartilhar:

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 foram abertos na noite desta sexta-feira pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, com uma cerimônia repleta de danças nacionais e convidados musicais, entre eles o colombiano Sebastián Yatra.

“Declaro, com muito orgulho e alegria, aberta solenemente a XIX edição dos Jogos Pan-Americanos”, declarou Boric de uma das tribunas do Estádio Nacional, sede principal do evento.

O Chile levou ao palco dezenas de dançarinos, que vestiam trajes típicos das culturas do país. O evento, que irá até 5 de novembro, é o mais importante que o Chile sedia desde a Copa do Mundo de 1962 e a Copa América de 2015.

“Somos uma nação tão extensa quanto diversa. Habitantes do mar e da cordilheira, feitos de água, sal e cobre. O Chile é onde o mundo começa”, ressaltou no palco a atriz chilena Amparo Noguera.

O monólogo deu lugar aos porta-bandeiras dos 41 países participantes e à música “A la Cima”, hino oficial de Santiago 2023, interpretada pelos chilenos Anita Tijoux e Movimiento Original.

A pira pan-americana foi acesa pela ex-atleta Lucy López, 93, que conquistou para o Chile a medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de Buenos Aires 1951. O ritual foi acompanhado pela nadadora chilena Kristel Kobrich, pelo ex-jogador de futebol Iván Zamorano e pelos campeões olímpicos de tênis Nicolás Massú e Fernando González.

O acendimento da chama foi acompanhado de um show colorido de drones, que simulou o continente americano e as figuras oficiais de Santiago 2023.

– Show esgotado –

Os 40 mil ingressos para a abertura dos Jogos se esgotaram em três horas. O público foi atraído por um show que teve Sebastián Yatra como astro principal, além das bandas chilenas Los Tres e Los Bunkers.

“Acho que é um dos espetáculos mais importantes já realizados no Chile no aspecto esportivo, e devemos apoiá-lo”, disse o cientista político Bartolomeo Abramovich, 30, que assistiu ao evento.

O público vibrou com o rock das bandas, e até o presidente Boric, um apreciador conhecido desse estilo musical, levantou-se para aplaudir e cantar. Mas foi a música “Traicionera”, de Sebastián Yatra, um dos cantores mais conhecidos da América Latina, que mais empolgou o público.

A apresentação de Yatra deu lugar a um espetáculo de fogos de artifício. “O Chile oferece sua casa como ponto de encontro das Américas, como um lugar para nos olharmos novamente. A festa mágica começa”, declarou o ministro dos Esportes, Jaime Pizarro.

Os organizadores esperam que cerca de 100 mil turistas cheguem ao país e gerem uma receita de 120 milhões de dólares (606 milhões de reais). Cerca de 7.000 atletas devem competir em meia centenas de esportes, dos quais 21 dão passe direto para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

