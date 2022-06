Chilavert anuncia candidatura a presidente do Paraguai

SÃO PAULO, 20 JUN (ANSA) – O ex-goleiro José Luis Chilavert Gonzalez, 56 anos, anunciou que irá concorrer à Presidência do Paraguai, em pleito agendado para abril de 2023.

“Depois de refletir e sentir a responsabilidade de construir um Paraguai melhor, decido formalizar minha candidatura a Presidente para que nosso povo possa sentir mais uma vez orgulhoso de ser paraguaio”, escreveu em suas redes sociais com um vídeo em que formaliza a candidatura.





E, desde o anúncio, Chilavert postou uma série de mensagens nas redes sociais com seu plano de governo, como “recuperar e sustentar os postos de trabalho das empresas de nosso país” e “manter a estabilidade macroeconômica como condição necessária”.

Além das mensagens nas redes, a campanha lançou um “manifesto” e um site com as principais propostas com base em seis eixos: Educação 4.0, Bem-estar, Economia, Energia, Infraestrutura e Segurança.

“Chegamos à política convencidos de que o amor que temos por nosso país nos dará força suficiente para realizar as grandes mudanças para o bem de todos os paraguaios. Estamos cientes de que haverá dificuldades, mas também sabemos que em um período presidencial, José Luis, junto com todos os paraguaios, pode deixar uma marca, uma marca em nossos corações para a nova história do nosso amado Paraguai. É hora de mudanças e nós somos a geração que vai promovê-las”, diz um trecho do texto.

Chilavert ainda não anunciou por qual partido disputará a eleição, mas a mídia local fala que ele se filiará ao Partido da Juventude, uma sigla que não é dominante no país. Há anos, o poder na Presidência se divide entre o Partido Colorado, do atual presidente Mario Abdo Benítez, e o Partido Liberal.

O ex-goleiro e capitão da seleção paraguaia é um dos maiores jogadores da história do Paraguai, sendo considerado um dos melhores em sua posição no mundo. Além da segurança em sua posição, Chilavert também era um ótimo cobrador de faltas e pênaltis, marcando 62 gols em partidas oficiais – sendo oito pela seleção nacional. (ANSA).