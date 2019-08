Chiellini sofre grave lesão no joelho e desfalca Juve e Itália

O zagueiro central e capitão da Juventus, Giorgio Chiellini, sofreu uma grave lesão no joelho direito e vai ser operado em breve, anunciou nesta sexta-feira o clube de Turim.

“Durante o treino do dia, Giorgio Chiellini sofreu um entorse no joelho direito. Os exames no JMedical (a clínica da Juventus) revelaram uma lesão do ligamento cruzado anterior”, escreveu em seu comunicado o clube campeão das oito últimas ligas italianas.

“Será necessária uma intervenção cirúrgica nos próximos dias”, acrescentou a ‘Juve’, que vai enfrentar o Napoli, vice-campeão das últimas duas temporadas na Itália, no sábado pela segunda rodada da Serie A.

O clube não deu detalhes sobre a gravidade exata da lesão nem sobre o tempo estimado de recuperação de Chiellini, mas segundo a imprensa esportiva italiana será de vários meses e sua temporada poderia até ser encerrada.

Esta lesão é um duro golpe para a Juventus, apesar de ter contratado para a mesma posição o jovem holandês Matthijs De Ligt (de 20 anos).

Chiellini, de 35 anos, teve um de seus melhores desempenhos na última temporada e é considerado o pilar da zaga central da Juventus.

Além de Matthijs De Ligt, a Juventus tem como defensores centrais os italianos Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, assim como o turco Merih Demiral, que chegou antes da atual temporada vindo do Sassuolo.

Chiellini também vai desfalcar a seleção italiana. Nesta sexta, o técnico Roberto Mancini convocou 26 jogadores para os duelos do início de setembro contra Armênia e Finlândia pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Como substituto de última hora, o treinador chamou o zagueiro central da Lazio, Francesco Acerbi.

