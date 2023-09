Chieko Aoki diz estar ansiosa para encontro entre lideranças brasileiras no Marrocos

Samirah Fakhourii Samirah Fakhouri https://istoe.com.br/autor/samirah-fakhouri/ 05/09/2023 - 19:36 Compartilhe

Em entrevista exclusiva ao podcast IstoÉ Mulher, com apresentação de Luciana Vendramini, a convidada Chieko Aoki falou sobre o que espera do encontro Desert Women Summit no Marrocos. O evento, que acontece entre os dias 6 e 11 de setembro, reúne diversas lideranças brasileiras. Luiza Trajano, Tatyane Luncah, Alexandra Soraia e outras mulheres participam de palestras e vivências de autoconhecimento.

“Eu estou muito ansiosa, também quero conhecer todas as mulheres que irão, quero aprender… Eu acho que é sempre uma troca muito boa, porque todo mundo tem muito valor e uma experiência de vida pra contar. Todo mundo passa por dificuldades, por coisas boas e assim a gente aprende com o outro”, diz Chieko.

A administradora e empresária nipo-brasileira, é fundadora e presidente da rede de hotéis Blue Tree, uma referência para o setor. Chieko confirmou sua presença no evento em julho e vai falar no painel de empreendedorismo, um dos pilares do projeto. Além do Summit, Chieko faz parte de outros grupos e eventos, como o Mulheres do Brasil.

“São vários grupos de mulheres, porque esses grupos fazem com que você conheça o mundo que ainda não teve oportunidade. Esses dias falei com algumas mulheres sobre o segmento automobilístico de luxo, coisa que eu nunca imaginei entender um dia, são aprendizados que precisamos ter…”, complementa.

Durante o papo, Luciana comenta que nunca foi ao Marrocos, muito menos na rede de hotéis do Grupo Xaluca, sede do evento.

“Nunca fui e estou ansiosa porque sempre tive vontade de conhecer verdadeiramente o que é a simplicidade. Porque cada vez mais a gente acumula coisas. No deserto acredito que as pessoas não sejam assim. Lá a gente renasce com uma visão do que é a essência, do que é a simplicidade. É isso que eu quero descobrir no Marrocos, acho que a gente precisa, como os monges, ir às montanhas para descobrir a si mesmo”, fala sobre o país que abriga o Desert Women Summit.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias