Chiefs x Chargers: defesa de Kansas City precisa aparecer contra a ‘ameaça’ Herbert; onde ver e aposta Dentro do Arrowhead Stadium, Chiefs buscam se reabilitar após derrota para o Baltimore Ravens, resultado que encerrou série invicta no mês de setembro

A mágica dos Chiefs em setembro com Patrick Mahomes acabou. A derrota para os Ravens no Monday NIght ainda está na memória. Mas o time precisa reagir rapidamente. E para tanto, recebe os Chargers neste domingo (26), dentro do Arrowhead Stadium, às 14h. Kansas City não anda na sua melhor forma defensiva. Mas vai precisar chegar lá hoje. Até porque Justin Herbert costuma dar uma canseira quando pega os Chiefs pela frente e o time anda querendo dar uma resposta depois de perder para os Cowboys por 20 a 17. Ou seja, ninguém neste jogo quer emendar uma série de duas derrotas seguidas. Promessa de grande embate no Missouri.

Pass rush para não virar um longo dia

Já falamos no parágrafo acima que Justin Herbert gosta de soltar o braço contra os Chiefs. Foram mais de 300 jardas nos dois jogos que fez contra a franquia do Missouri na última temporada, com quatro passes para TD combinados e uma interceptação. Se ele já fez isso quando tecnicamente a defesa dos Chiefs vinha em melhores condições, imagine agora com o setor permitindo que os adversários completem 72% dos passes? Chris Jones e Frank Clark, pass-rushers dos Chiefs, precisam estar ‘fungando no cangote’ de Justin Herbert durante toda a tarde deste domingo.

A resposta de Mahomes

Patrick Mahomes pode não ser mais o ‘Mr. Setembro’, mas ele continua sendo impiedoso quando se trata de rivais de divisão. São 16 vitórias e apenas duas derrotas como titular diante dos adversários da AFC Oeste. Nestas partidas, ele lançou para 35 touchdowns e obteve apenas oito interceptações. Seu QBR somado contra os rivais de divisão está acima de Tom Brady e Peyton Manning. E ele quer manter as coisas como estão neste domingo.

A aposta

Olha, se você quiser arriscar, não custa nada confiar que os Chargers podem aprontar, inclusive com Herbert lançando para 350 jardas. Mas o Football Power Index, o mecanismo de projeção da ESPN norte-americana, vai pela segurança de uma vitória e reabilitação dos Chiefs. Probabilidade de 72,5% por uma média de 8,5 pontos.

Ficha do Jogo

Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers

Semana 3 da NFL

Data: Domingo (26), 14h

Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City

Onde ver: Fox Sports 2 e Game Pass da NFL

