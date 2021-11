Chiefs se aproveitam dos Packers sem Aaron Rodgers e vencem ‘jogo estranho’ no Arrowhead Partida terminou com o magro placar de 13 a 7, com Jordan Love tendo muitas dificuldades para liderar o ataque de Green Bay

Os Packers foram a campo sem Aaron Rodgers, ausente após testar positivo para a Covid-19 e não ter tomado a vacina, uma das grandes polêmicas da semana. Inclusive, o jogador declarou que vinha optando pelo tratamento com ivermectina, medicamento que o governo norte-americano já declarou não ser eficiente contra o coronavírus. Sem ele, Jordan Love foi pela primeira vez titular. E a defesa dos Chiefs agradeceu por isso, praticamente anulando o QB na vitória por um placar magro: 13 a 7, em jogo realizado neste domingo (7), no Arrowhead Stadium, pela semana 9. Foi a vitória de número 500 da história dos Chiefs na temporada regular.

Olha, o ‘se’ não entra em campo, mas pela maneira que os Chiefs jogaram, Aaron Rodgers poderia facilmente ter saído do Missouri com mais uma vitória na conta. Kansas City não vem jogando nada bem nesta temporada. Neste domingo (7), Patrick Mahomes teve poucos lampejos, seus recebedores droparam passes e ele terminou o jogo com 166 jardas, 20 de 37 passes completados e um touchdown. Ao menos, dessa vez, ele não foi interceptado.

Estava nítido que Jordan Love não está ainda preparado para liderar o ataque dos Packers. Terminou o jogo com 190 jardas, 19 de 34 passes completados, uma conexão para TD e uma interceptação. Um jogo muito estranho de Green Bay, que teve um Davante Adams apagadíssimo, com seis recepções para 42 jardas.

Agora fica a pergunta: quando Aaron Rodgers vai voltar? Os Packers voltam a campo no próximo domingo (14), no Lambeau Field, quando recebem o Seattle Seahawaks, às 18h25 (de Brasília). Com muita vantagem, o time segue no topo da NFC Norte, com sete vitórias e duas derrotas, mas perdeu a melhor campanha da Conferência Nacional, que voltou para os Cardinals, com 8-1 na temporada.

Os Chiefs arrancaram uma importante vitória para a briga totalmente aberta na AFC Oeste. O time tem 5 vitórias e 4 derrotas, ocupando a terceira posição e está um jogo atrás de Chargers e Raiders. A disputa vai ser pesada até o fim com os muitos altos e baixos. Na próxima semana, justamente no Sunday Night Football, Kansas City tem uma oportunidade ótima de subir na divisão, já que vai encarar o Las Vegas Raiders, no Allegiant Stadium. A partida será disputada às 22h20 (de Brasília).

