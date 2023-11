Chico Veiga volta a usar redes sociais após término polêmico com Luísa Sonza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 18:11 Para compartilhar:

O influenciador Chico Veiga, 27 anos, conhecido como Chico Moedas, voltou a fazer publicações nas redes sociais após polêmicas que envolveram o fim de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza, 25.

Após confirmar o término do relacionamento com o influenciador, no final de setembro, a cantora leu uma carta aberta, no programa ‘Mais Você‘ (TV Globo), expondo ter sido traída após quatro meses de relacionamento.

Na madrugada desta quinta-feira, 16, Chico compartilhou um carrossel em seu Feed do Instagram, que surge na capa fazendo uma selfie no espelho. Sem escrever uma palavra sequer na legenda, ele ainda restringiu os comentários.

Casimiro e Pedro Augusto, conhecido como Pig, estão entre os influenciadores que deixaram comentários na publicação.

Já a primeira aparição pública de Chico aconteceu em outubro, quando ele foi visto em imagens da transmissão de um jogo da Copa Acerj, no Rio de Janeiro.

Durante o relacionamento, Luísa compôs uma música com o nome do namorado, deixando após o término, de citá-lo quando canta a música em suas apresentações.

