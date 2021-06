Chico Tello, da Record, é intubado com complicações a Covid-19

Apresentador da TV Cidade, filiada da Record no Mato Grosso, Chico Tello foi intubado com complicações da Covid-19. Segundo o Notícias da TV, o apresentador testou positivo para a doença em 28 de maio e, desde então, estava afastado da emissora.

Ele chegou a ser internado na última terça-feira (01), e tinha bastante ansiedade e problemas para dormir. Após ser intubado, ele foi colocado de bruços, de acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo. “Queda da oxigenação sanguínea aos pequenos esforços, ansioso, com necessidade de medicação para melhora do sono. Mantendo bom volume urinário por sonda vesical de demora, sem febre nas últimas 24h”, dizia o boletim médico de Chico.

