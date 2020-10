Chico Rodrigues diz que dinheiro escondido na cueca era para pagar funcionários

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) enviou mensagens aos seus colegas do Senado explicando o episódio da última quarta-feira (14) quando foi flagrado escondendo dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal na suas casa. As informações são do Blog do Vando Cruz, do G1.

Na mensagem, Rodrigues afirma que o dinheiro era para o pagamento de funcionários e que escondeu o montante por “impulso”.

“Nunca tinha sido acordado pela polícia. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto. Num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem aquele dinheiro ninguém iria receber naquela semana”, afirmou o senador.

Ainda de acordo com o parlamentar, o dinheiro que estava na casa dele não era de corrupção. Para senadores ouvidos pelo comentarista Valdo Cruz, da Globo News, Rodrigues deverá comprovar que a origem dos valores é lícita.

