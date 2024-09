Chico Moedas sobre assistir show de Luísa Sonza no Rock in Rio: ‘Aí é loucura. Acho desnecessário’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2024 - 7:47 Para compartilhar:

O influenciador digital Chico Moedas afirmou que não participará do show de sua ex, a cantora Luísa Sonza, no Rock in Rio. Em entrevista à Quem, ele chamou de ‘loucura’ acompanhar uma apresentação da artista.

“Aí é loucura. Eu não veria, acho desnecessário, não tem o porquê”, respondeu Chico à Quem. Sonza irá se apresentar no Palco Mundo no último dia de evento.

Questionado sobre o ‘cancelamento’ que sofreu após trair a cantora, o youtuber, que virou meme nas redes sociais, acredita ter sido sortudo. “Acho que tive uma sorte do caramba e acho que tem os dois. Tem muita gente que não gosta, óbvio, que vai me julgar para sempre por causa de um erro. Acho que teve gente que, sei lá, por tudo o que aconteceu na internet, da maneira que foi levado, acabou entrando em algum tipo de leveza”, declarou.