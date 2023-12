Chico Moedas se desculpa com seguidores após polêmica com Luísa Sonza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 1:56 Para compartilhar:

Chico Veiga, o Chico Moedas, reapareceu nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 11, cerca de dois meses depois do término conturbado de seu relacionamento com Luísa Sonza.

Na plataforma, o influenciador começou um vídeo pedindo desculpas aos seguidores pela forma polêmica como acabou seu relacionamento com a cantora, com uma traição exposta em rede nacional. Na sequência, ele anunciou sua volta ao YouTube, com o canal “Aqueles Caras”.

“Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado ou triste de alguma forma com o que rolou. Depois de toda essa tempestade maluca, queria agradecer pelos ‘esporros’, pelas mensagens. Não quero me estender muito nisso. O motivo real de eu estar vindo aqui é para anunciar que o vídeo do canal saiu e está no YouTube”, declarou.

Vale lembrar que, segundo rumores, a volta de Chico ao mundo virtual não é por acaso. No início de novembro, o colunista Thiago Sodré, do “Correio Braziliense”, afirmou que o ex de Luísa Sonza vai integrar o elenco do BBB 24. Apesar disso, a informação foi negada por Boninho, diretor do reality.

