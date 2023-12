Chico Moedas anuncia volta às gravações com Casimiro após término com Luísa Sonza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 18:42 Para compartilhar:

O influenciador Chico Moedas, 27 anos, está nos preparativos para voltar a gravar com Casimiro. Será a primeira vez desde as polêmicas envolvendo o fim de seu relacionamento com Luísa Sonza.

A cantora anunciou o término do namoro durante uma participação no ‘Mais Você’ (TV Globo), em setembro deste ano, quando contou que teria sido traída por ele.

A volta de Chico foi anunciada por ele durante uma live de Casimiro, na última terça-feira, 6. Ele aproveitou a presença do amigo para perguntar sobre um possível retorno.

“Quando a gente vai ver casa aqui na live, cara?”, questionou Casimiro. “Quando você quiser, meu lindo”, respondeu Chico, sem titubear.

“Então, vamos ver essa semana?”, pressionou Casimiro. “Terça-feira?”, insistiu.

“Claro, meu lindo”, confirmou Moedas, para empolgação do amigo: “Que show, cara”, respondeu. “Sempre o teu show de simpatia, hein”, destacou o ex de Luísa Sonza.

Casimiro logo avisou sobre a volta de Chico Moedas nos vídeos de reações às mansões: “Então está aí, marcado. Não passa daqui. Terça-feira você tem um encontro marcado com Chico Moedas”, disse ele.

