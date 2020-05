Chico César e os inumeráveis

Em vez de números, nomes. Em vez de estatísticas, histórias de vida. A canção “Inumeráveis”, composta pelo poeta cearense Bráulio Bessa e cantada por Chico César (foto), nasceu a partir dos dados do memorial homônimo criado para lembrar que as vítimas do coronavírus eram pessoas, não apenas barras de um gráfico. “Andre Cavalcante era professor/ amigo de todos e pai do Pedrinho / Se números frios não tocam a gente / Espero que nomes consigam tocar”, diz a letra, que cita 25 mortos.