Chico Buarque e esposa continuam morando em casas separadas após casamento

Chico Buarque e Carol Proner casaram no último final de semana, mas muita coisa continuou igual era antes de oficializarem a união. O casal continua morando em apartamentos diferentes, mas no mesmo prédio no Rio de Janeiro.

A advogada e o cantor estão juntos desde 2017, e resolveram se casar numa cerimônia intimista e discreta em Itaipava, Região Serrana, onde Chico Buarque ficou durante a pandemia para escrever seu novo livro.

