Chiara Ferragni vira ‘pickpocket’ em mural na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/12/2023 - 15:50

PÁDUA, 23 DEZ (ANSA) – A influenciadora digital Chiara Ferragni, uma das personalidades mais conhecidas da Itália, foi retratada como “pickpocket” – ou batedora de carteira – em um mural pintado na cidade de Pádua, norte do país.

A obra é da artista de rua Evy Rein e mostra Ferragni com um panetone na mão, ao lado de seu marido, o rapper Fedez. Abaixo deles aparece a frase “Attenzione pickpocket” (“Atenção, batedores de carteira”), em referência à mulher que virou febre nas redes sociais por gravar vídeos alertando contra trombadinhas em Veneza.

Ferragni entrou no centro de uma tormenta após ter sido multada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por prática comercial desleal na promoção, em 2022, de um pandoro (doce natalino típico da Itália) com edição limitada que carregava sua marca.

A publicidade do produto fazia acreditar que o dinheiro arrecadado com as vendas seria revertido para um hospital de Turim, mas, na verdade, a Balocco, fabricante do doce, já havia feito uma doação de 50 mil euros antes mesmo de a campanha começar.

Estima-se que as empresas de Ferragni tenham faturado 1 milhão de euros com o pandoro, valor que a influenciadora prometeu doar ao Hospital Regina Margherita, em Turim, em um vídeo no qual se desculpou pelo “erro de comunicação”.

Nos últimos dias, Ferragni vem adotando um silêncio incomum nas redes sociais, enquanto surgem notícias de que ela é investigada pelo Ministério Público por supostos crimes envolvendo falsas campanhas de beneficência. (ANSA).

