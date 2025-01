Chiara Ferragni revela que Fedez a traiu por 7 anos

ROMA, 30 JAN (ANSA) – A empresária italiana Chiara Ferragni rompeu o silêncio na última quarta-feira (29) sobre sua vida privada e acusou seu ex-marido, o rapper Fedez, de traição.

A revelação ocorreu no mesmo dia em que ela foi denunciada pelo Ministério Público de Milão por fraude agravada em campanhas beneficentes entre 2021 e 2023.

Em uma série de stories em seu perfil no Instagram, a influenciadora mais seguida da Itália afirmou que, “por não aguentar mais permanecer em silêncio”, decidiu contar que foi “traída” e “passada para trás” por Fedez, “a quem amou como a si mesma” e de quem se divorciou no ano passado, após ter vivido uma relação de sete anos.

Segundo Ferragni, ela sempre “tentou ser forte e independente” para poder “proteger sua família e seu casamento”, mesmo quando faltou “respeito”.

“Eu não disse nada mesmo quando fui abandonada de um dia para o outro no meu primeiro período de dificuldade em fevereiro passado, quando tive dificuldade para sair da cama”, afirmou a empresária, que expulsou Fedez de casa “após descobrir uma traição naqueles mesmos dias – uma dentre tantas”.

Ferragni ainda revelou que o rapper ligou para ela antes do Natal de 2024 e “confessou, pela primeira vez, a história com a amante, com quem mantinha uma relação desde 2017”, e que por isso “pensou em não se casar” com a influenciadora “poucos dias antes do matrimônio”, mas “que não sabia como voltar atrás publicamente”.

A empresária também citou a “questão” em sua vida profissional, sobre a qual ela fará “tudo para provar a inocência”. O MP de Milão denunciou Ferragni por fraude agravada em campanhas beneficentes entre 2021 e 2023, escândalo que abalou o império da influenciadora digital.

A denúncia chega menos de um mês depois de a empresária ter fechado um acordo com associações de direitos de defesa dos consumidores para ressarcir pessoas afetadas pelo caso, o que poderia abrir caminho para um eventual arquivamento.

O MP, no entanto, decidiu prosseguir com a denúncia, e agora caberá a um juiz de audiência preliminar avaliar se torna a influenciadora ré ou não. (ANSA).