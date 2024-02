Chiara Ferragni perde mais uma parceria após escândalo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/02/2024 - 9:50 Para compartilhar:

MILÃO, 4 FEV (ANSA) – A empresa Cartiere Paolo Pigna Spa anunciou no último sábado (3) a interrupção de suas relações comerciais com companhias ligadas à influenciadora digital italiana Chiara Ferragni, em meio a um escândalo de prática comercial desleal envolvendo campanhas beneficentes.

A decisão, confirmada à ANSA pela direção máxima da fabricante de artigos de papeleira, foi tomada “no cumprimento do seu código de ética corporativo, que também pode ser consultado no portal pigna.it, que exclui a colaboração com terceiros partes sancionadas pelas autoridades competentes por terem se comportado de maneira antiética”.

A medida divulgada pela empresa, com sede em Alzano Lombardo, em Bergamo, confirma os rumores, citados pela imprensa italiana, sobre o encerramento da colaboração com a influenciadora com base também na retirada da marca “Chiara Ferragni Limited Edition” do site da Pigna. Ao fazer uma consulta na página online, o resultado é “Erro 404”.

A colaboração entre Pigna e as empresas que se referem a Ferragni “foi de natureza exclusivamente comercial e envolveu a criação de linhas de produtos de papelaria para escola e escritório”, esclareceu a empresa.

Por causa da polêmica, Ferragni já sofreu graves danos com sua imagem e perdeu contratos, além de ter sido multada em um milhão de euros (R$ 5,3 milhões), mas afirma ter agido em boa fé e, após o escândalo, doou o valor do cachê que recebeu para fazer a campanha com um Pandoro.

Embora a propaganda levasse a acreditar que o valor das vendas iria ao Hospital Regina Margherita, em Turim, a empresa Balocco fez, na verdade, uma doação única de 50 mil euros antes do início das vendas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias