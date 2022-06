Chiara Ferragni é 1ª convidada confirmada de Sanremo 2023

ROMA, 20 JUN (ANSA) – A influenciadora digital Chiara Ferragni foi confirmada como uma das convidadas da próxima edição do Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália e que acontecerá entre 7 e 11 de fevereiro de 2023.

Segundo o diretor artístico do evento, Amadeus, a esposa do rapper italiano Fedez será co-apresentadora das noites de abertura e encerramento da 73ª edição da competição.





“Chiara Ferragni abrirá e fechará o festival nas noites de terça-feira, 7, e sábado, 11 de fevereiro de 2023”, anunciou Amadeus a Giorgia Cardinaletti, no TG1, principal telejornal da emissora pública Rai e da TV italiana.

Durante o programa, o diretor artístico explicou que já começou a trabalhar para o próximo festival, confirmando que o regulamento já está feito e publicado. “Estou começando a ouvir as canções”, disse ele.

Chiara Ferragni é considerada uma das maiores influenciadoras digitais de moda, com uma audiência de mais de 20 milhões de seguidores. Sua marca, The Blonde Salad, ganhou o mundo nos primórdios das redes sociais. Ela é casada com Fedez e tem dois filhos: Leo e Vittoria. (ANSA)