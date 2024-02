Chiara Ferragni agradece apoio dos fãs nas redes sociais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/02/2024 - 15:39 Para compartilhar:

ROMA, 29 FEV (ANSA) – A influenciadora digital italiana Chiara Ferragni regressou às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias de seus seguidores.

A empresária de 36 anos passa por uma crise profissional, em virtude das várias investigações contra seu império, e pessoal, motivada pelos rumores do fim do casamento com o rapper Fedez, pai dos seus dois filhos: Leone e Vittoria.

Esse terremoto que chacoalhou sua vida fez com que Ferragni ficasse mais reclusa, tanto que diminuiu a frequência de publicações nas redes sociais e até não compareceu a compromissos públicos, como na Semana de Moda de Milão.

“Olá, pessoal, faz um tempo que não mantenho contato: foram alguns dias um pouco difíceis. Queria cumprimentar vocês e saber como estão. Apesar de tudo isso, eu leio muito o que vocês mandam e quero agradecer, porque vocês sempre ficam perto de mim em qualquer momento da minha vida, então obrigada”, escreveu a italiana.

Ferragni também publicou nesta quinta-feira (29) nove fotos onde aparece bastante sorridente e acompanhada da família.

Os boatos sobre o fim de seu relacionamento com Fedez começaram após notícias sobre a crise conjugal do casal. As notícias afirmam que o músico teria até saído da casa da família.

A briga, por sua vez, teria sido causada pela crise de imagem vivida pela empresária de moda, investigada por suposta publicidade enganosa no caso da promoção de um pandoro para caridade. (ANSA).

