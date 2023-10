Chiara Ferragni agradece apoio após internação de Fedez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2023 - 10:50 Compartilhe

MILÃO, 5 OUT (ANSA) – A influenciadora digital italiana Chiara Ferragni quebrou o silêncio nesta quinta-feira (5) para agradecer todas as mensagens de solidariedade pela recuperação de seu marido, o rapper Fedez, que está internado em Milão devido a uma hemorragia interna.

“Eu li vocês e estou grata”, escreveu Ferragni em seu perfil no X (antigo Twitter), em uma publicação acompanhada por dois corações vermelhos e um emoji de mãos entrelaçadas.

Esta é a primeira vez que a italiana aparece nas redes sociais desde o dia em que Fedez foi hospitalizado, em 29 de setembro, e ela precisou retornar com urgência da França, onde participava da Semana de Moda de Paris.

Ferragni e Fedez são considerados o casal mais badalado da Itália e, nos últimos meses, têm enfrentado desafios em relação ao estado de saúde do rapper.

Em março de 2022, o cantor italiano foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no pâncreas e, no final do mês passado, foi internado às pressas com hemorragia interna causada por duas úlceras intestinais.

Após receber três transfusões de sangue, Fedez apresentou uma ligeira melhora e um aumento nos níveis de hemoglobina, segundo apuração da ANSA. No entanto, até o momento, nenhum boletim oficial foi divulgado sobre o estado de saúde do artista e ainda não há expectativas de alta médica. (ANSA).

