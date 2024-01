Chiara Ferragni afirma que está ‘à disposição’ das autoridades

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 14 JAN (ANSA) – No centro de um escândalo de prática comercial desleal, a influenciadora Chiara Ferragni informou neste domingo (14) que está “à disposição” das autoridades italianas para “esclarecer o ocorrido”.

Em um comunicado, a empresária e esposa do rapper Fedez declarou que “responderá exclusivamente a elas”, além de reiterar sua “confiança” no judiciário.

“Atendendo aos contínuos pedidos recebidos de diversos meios de comunicação, Chiara Ferragni reitera que responderá exclusivamente às autoridades competentes, às quais confirma a sua confiança e está à sua disposição para esclarecer o que aconteceu”, informou a nota.

Com a controvérsia, Ferragni já sofreu graves danos com sua imagem e perdeu contratos, além de ter sido multada em um milhão de euros (R$ 5,3 milhões), mas afirma ter agido em boa fé e, após o escândalo, doou o valor do cachê que recebeu para assinar o doce natalino.

Embora a propaganda levasse a acreditar que o valor das vendas iria ao Hospital Regina Margherita, em Turim, a empresa Balocco fez, na verdade, uma doação única de 50 mil euros antes do início das vendas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias