Chevron tem produção de petróleo recorde e alta na receita, mas frustra com lucro de US$ 4,4 bi

Estadão Conteúdo 02/08/2024 - 8:03

A Chevron teve lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no segundo trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 6 bilhões apurado em igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 2. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,55 entre abril e junho, bem abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,93.

Já a receita da Chevron teve alta anual de 4,7% no trimestre, a US$ 51,2 bilhões, e ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 48,7 bilhões.

No balanço, a Chevron informou também que ampliou sua produção mundial em 11% no trimestre, com produção recorde do petróleo Permiano.

A petrolífera norte-americana atribui o resultado ao “sucesso da integração da PDC Energy” e produção forte nas bacias do Permiano e de Denver-Julesburg (DJ), além da assinatura de acordos na Namíbia, no Brasil, na Guiné Equatorial e em Angola para aumentar a posição de área de exploração global da empresa.

Às 7h35 (de Brasília), a ação da Chevron recuava 2,38% nos negócios do pré-mercado em Nova York.