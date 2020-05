Chevron tem alta no lucro a US$ 3,6 bilhões no 1° trimestre e supera previsão

A Chevron informou que teve lucro de US$ 3,6 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ou US$ 1,93 por ação, superior ao resultado de US$ 2,65 bilhões, ou US$ 1,39 por ação, em igual período de 2019. As vendas da companhia, por outro lado, recuaram 13,1%, a US$ 29,71 bilhões, e a receita total registrou baixa de 10,5% na mesma comparação anual, a US$ 31,50 bilhões. Analistas ouvidos pelo FactSet previam que o lucro por ação viesse em US$ 0,65 e as vendas, em US$ 29,1 bilhões. Após o balanço, a ação da petroleira subia 6,23% na Bolsa de Londres, às 8h (de Brasília).

A companhia alertou em seu balanço que os resultados do futuro próximo devem ser contidos, diante das atuais condições de mercado. O setor sofre com as fortes quedas recentes nos preços das commodities, diante da pandemia de coronavírus e seus efeitos sobre a demanda. A Chevron já havia anunciado a suspensão das recompras de ações e informado que havia concluído a venda de ativos prevista.