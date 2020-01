Chevron supera projeção de lucro por ação no 4T19, mas receita frustra

A Chevron informou que registrou prejuízo líquido de US$ 6,610 bilhões no quarto trimestre de 2019, equivalente a um prejuízo de US$ 3,51 por ação. Em igual período de 2018, a companhia havia apresentado lucro líquido de US$ 3,730 bilhões.

Com ajustes, a Chevron apresentou lucro por ação de US$ 1,49 por ação, contra US$ 1,95 por ação em igual período de 2018. O resultado ficou um pouco acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,47.

A receita da companhia caiu de US$ 42,35 bilhões no quarto trimestre de 2018 para US$ 36,35 bilhões em igual período de 2019, abaixo da expectativa de US$ 38,96 bilhões.

A produção total líquida de óleo equivalente ficou praticamente estável em 3,08 milhões de barris por dia, e um pouco abaixo da projeção de 3,10 milhões. O preço médio de venda por barril de petróleo bruto e líquidos de gás natural caiu de US$ 56 para US$ 47.

Às 10h49 (de Brasília), a ação da Chevron tinha queda de 1,50% no pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires)