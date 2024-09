Chevron pretende aumentar recuperação de petróleo e gás natural em poços no Golfo do México

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 20:03 Para compartilhar:

A Chevron anunciou nesta terça-feira, 3, que iniciou operações de injeção de água em dois projetos para aumentar a recuperação de petróleo e gás natural nas instalações existentes da empresa em Jack Saint Malo e Tahiti, na região do Golfo do México.

“A entrega desses dois projetos maximiza os retornos de nossa base de recursos existente e contribui para o crescimento de nossa produção para 300 mil barris líquidos de óleo por dia no Golfo do México até 2026”, disse Bruce Niemeyer, presidente da Chevron Americas Exploration and Production.