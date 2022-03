Chevron compra REG, de biocombustíveis

Sob pressão para investir em energia renovável, a Chevron está fazendo um de seus maiores investimentos em combustíveis renováveis: anunciou a compra do Renewable Energy Group (REG) por US$ 3,15 bilhões. A empresa produz diesel e outros combustíveis a partir de fontes como milho e óleo de cozinha.

O REG, com 11 refinarias abastecidas principalmente por resíduos como sebo e óleo de cozinha usado, ajudará a Chevron em sua busca por oferecer uma variedade maior de combustíveis com menor pegada de carbono do que o petróleo e o gás natural. Segundo o CEO da Chevron, Mike Wirth, o plano é continuar fazendo aquisições na área e gastar dinheiro na conversão de refinarias para que também possam processar fontes de combustível de baixo carbono.

Em sinal da importância do acordo, a Chevron disse que a presidente e diretora executiva do REG, Cynthia J. Warner, deve se juntar ao conselho e o negócio de combustíveis renováveis da Chevron mudará sua sede para Iowa (EUA), onde fica a do REG. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

