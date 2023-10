Chevron anuncia compra da Hess, em acordo estimado em US$ 53 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2023 - 10:21 Para compartilhar:

A petrolífera americana Chevron anunciou nesta segunda-feira, 23, a aquisição da concorrente local Hess, em um acordo estimado em US$ 53 bilhões e que envolverá apenas ações. A Chevron irá pagar US$ 171 por ação da Hess, ao passo que acionistas da Hess receberão 1,025 ação da Chevron para cada ação da Hess. O valor global do negócio, incluindo dívidas, chega a US$ 60 bilhões, informou a Chevron, em comunicado.

A Chevron avaliou que a aquisição atualizará e diversificará seu portfólio e disse esperar que a empresa resultante aumente a produção e o fluxo de caixa livre “em ritmo mais rápido e por mais tempo” do que na atual projeção da Chevron para os próximos cinco anos.

“Com maior confiança na geração de caixa projetada no longo prazo, a Chevron pretende devolver mais dinheiro aos acionistas, com maior crescimento de dividendos por ação e maiores recompras de ações”, afirmou o diretor financeiro da Chevron, Pierre Breber, no comunicado.

O CEO da Hess, John Hess, deverá passar a integrar o conselho executivo da Chevron.

A previsão é que o acordo, que está sujeito a aprovações por acionistas da Hess e reguladores, seja concluído no primeiro semestre de 2024.

