Chermont realiza sonho ao marcar seu 1º gol pelo Santos e revela que vai ao treino de bicicleta

Autor do gol que iniciou a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Avaí, nesta sexta-feira, na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jovem lateral JP Chermont diz ter realizado um sonho ao marcar seu primeiro gol no profissional e revelou ter ficado perdido na comemoração.

“É um sonho realizado, sonho que venho alimentando desde os 12 anos, quando cheguei ao clube. Não sabia o que fazer, para onde correr, só fui até meus amigos e comemorei bastante com a torcida. Estou muito orgulhoso de poder ajudar meu clube”, afirmou.

Evidentemente emocionado, Chermont, de apenas 18 anos, contou que vai aos treinos de bicicleta com o amigo Souza, lateral e mais uma promessa do Santos, na garupa. Ele prometeu trocar a “bike” pelo carro após tirar a carta de motorista e comentou sobre a importância do grupo.

“Esse grupo me acolheu muito bem desde que cheguei quando voltei do Catar. Eles sempre me incentivam. Não tem um que me deixe para trás. Todos, sem exceção, sempre me motivam. Isso é motivo de orgulho. Tem muitos que ali eu via quando tinha cinco anos de idade. Então, eu creio que o apoio deles é fundamental”, disse.

Quem também comemorou o resultado foi o atacante Julio Furch. “Foi parecido com o jogo passado. Primeiro tempo travado, bastante equilibrado. Segundo tempo o time teve as substituições, tem bons jogadores no banco, isso ajuda o time. Muito feliz pelo resultado. Somar três pontos é difícil. Tem que comemorar muito. Somos um time que trabalha muito, todos jogadores querem ser titulares. É muito difícil a competição. Estamos muito contentes e trabalhando para somar seja quem for o titular”, explicou.

Com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo apenas na segunda-feira, dia 6, para enfrentar o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada.