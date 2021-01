Chelsea x Wolverhampton: onde assistir e prováveis escalações Blues chegam fragilizados para a partida após demissão de Frank Lampard, mas precisam vencer para tentar se aproximar do G4 da Premier League

Fragilizado após demitir Frank Lampard, o Chelsea recebe o Wolverhampton, nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília). Mesmo sem um comandante definido à beira do campo, os Blues precisam vencer para tentarem se aproximar do G4 da Premier League.

Antes da partida, o treinador do Wolves, Nuno Espírito Santo, falou sobre o que espera do confronto, mas destacou a qualidade individual dos jogadores dos Blues.

– Não sabemos exatamente como o Chelsea vai se apresentar. Não conhecemos o comandante. O que sabemos é a qualidade e o talento dos jogadores do Chelsea. Esperamos um jogo difícil e seja qual for o treinador, ele não terá muito tempo para impor as suas próprias ideias. Estamos falando de uma equipe muito boa, um plantel cheio de jogadores talentosos. Sabemos que amanhã vai ser muito exigente e difícil para nós.

FICHA TÉCNICA



Chelsea (9º) x Wolverhampton (14º)

Data e horário: 27/01/2021, às 15h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge (Londres, ING)

Onde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Chelsea

​Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Mount, Havertz; Ziyech, Abraham e Hudson-Odoi

Desfalques: Kanté (dúvida)

Wolverhampton

Rui Patrício; Semedo, Coady, Boly, Saiss; Rúben Neves, João Moutinho, Dendoncker; Adama Traoré, Willian José e Pedro Neto

Desfalques: Marçal, Raúl Jiménez e Jonny (lesionados)

