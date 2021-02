Chelsea x United, final da Copa do Brasil e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de domingo Muitos jogos cheio de emoção para assistir ao longo do dia. Premier League, La Liga e Bundesliga terão partidas, além da ida da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras

O domingo de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Inglaterra, o Arsenal visita o Leicester City, às 09h (de Brasília) pela Premier League. Às 10h30, o maior clássico da Holanda começa, com PSV e Ajax se enfrentando pela liga dos Países Baixos. A líder do Campeonato Italiano, Inter de Milão, recebe o Genoa em busca de se isolar ainda mais na ponta da tabela.

O grande jogo do horário do almoço é o clássico entre Chelsea e Manchester United, no Stamford Bridge, com a bola rolando a partir das 13h30. O Bayer Leverkusen entra em campo diante do Freiburg, às 14h, em jogo válido pela Bundesliga.

O Liverpool joga às 16h15 contra o Sheffield United em busca de recuperação no campeonato Inglês. O líder da La Liga, Atlético de Madrid, visita o Villarreal às 17h em jogo que promete pegar fogo, pois vale a liderança geral do Campeonato Espanhol. O Campeonato Paulista terá três grandes em campo neste domingo, com Corinthians, Santos e São Paulo buscando começar bem o torneio estadual. Para encerrar o dia, o Grêmio recebe o Palmeiras pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, em jogo muito aguardado pelo Brasil inteiro.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

RUSSO

Spartak x Rubin Kazan – 08h

Transmissão: Bandsports

ITALIANO

Sampdoria x Atalanta – 08h30

Transmissão: Estádio TNT

Inter de Milão x Genoa – 11h

​Transmissão: SporTV

Udinese x Fiorentina – 11h

​Transmissão: Bandsports e Estádio TNT

Crotone x Cagliari – 11h

​Transmissão: Estádio TNT

v

Napoli x Benevento – 14h

​Transmissão: Band e Estádio TNT

INGLÊS

Crystal Palace x Fulham – 09h

​Transmissão: ESPN Brasil

Leicester x Arsenal – 09h

Transmissão: DAZN

Tottenham x Burnley – 11h

Transmissão: ESPN Brasil

Chelsea x Manchester United – 13h30

​Transmissão: ESPN Brasil

FRANCÊS

ALEMÃO

BELGA

ESPANHOL

HOLANDÊS

TURCO

PAULISTÃO

COPA DO BRASIL – IDA

COPA DA LIGA ARGENTINA

E MAIS:

Veja também