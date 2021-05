Chelsea x Leicester: saiba onde assistir e as prováveis escalações Equipes reeditam final da Copa da Inglaterra em que os Foxes conquistaram o título no último final de semana. Times buscam garantir vaga na próxima Champions League

Em busca de uma vaga na próxima Champions League, Chelsea e Leicester reeditam a final da FA Cup na Premier League nesta terça-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Os Foxes ocupam a 3ª colocação com 66 pontos, enquanto os Blues estão logo atrás com 64.

Depende de si



– Após a final, alguém me perguntou se o jogo contra o Leicester havia sido um grande revés para esta terça, mas o pior resultado foi o que tivemos contra o Arsenal. É nossa culpa de estarmos próximos (do Liverpool) na tabela. Nós deixamos a porta aberta novamente. Nós temos que focar, pois ainda temos a sorte de depender somente da gente (para conquistar vaga na Champions League – disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.

Retrovisor

Por outro lado, o Liverpool segue na cola de ambas as equipes após a incrível vitória diante do West Bromwich no último domingo. Os Reds estão com 63 pontos e ocupam a 5ª colocação da Premier League. A equipe de Jurgen Klopp entra em campo nesta quarta-feira diante do Burnley fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

Chelsea x Leicester

Data e horário: 18/5/2021, às 16h15 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)

Mendy; James, Zouma e Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic e Chilwell; Mount, Havertz e Pulisic

Desfalques: Kovacic e Christensen (machucados)

LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)

Schmeichel; Castagne, Fofana e Soyuncu; Albrighton, Tielemans, Ndidi e Thomas; Perez e Maddison; Vardy

Desfalques: Jonny Evans, Harvey Barnes e James Justin (machucados)

