Chelsea x Everton, Inter de Milão x Atalanta… saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira Partidas dos principais campeonatos europeus abrem a semana do futebol. Além disso, alguns jogos complementam os estaduais no Brasil. Confira!

A segunda-feira (8) do futebol começa agitada com partidas por todo o mundo. Chelsea e Everton abrem a semana em partida válida pela Premier Legue, às 15h, no Stamford Bridge.

Mais tarde, às 16h45, Inter de Milão e Atalanta entram em campo pelo Campeonato Italiano. A transmissão será feita pelo canal SporTV.

ESTADUAL DISPUTADO! ACESSE A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA



Aqui no Brasil, partidas dos estaduais complementam o dia. Às 19h, Santo André e São Caetano se confrontam pelo Campeonato Paulista. No mesmo horário, também pelo Paulistão, a Ferroviária recebe o Botafogo-SP.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



15h – Chelsea x Everton

Premier League

Onde assistir: Fox Sports

16h45 – Inter de Milão x Atalanta

Serie A TIM

Onde assistir: SporTV

17h – West Ham x Leeds

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Nice x Mônaco

Copa da França

Onde assistir: ESPN

17h15 – Belenenses x Benfica

Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports

19h – Santo André x São Caetano

Campeonato Paulista

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Ferroviária x Botafogo-SP

Campeonato Paulista

Onde assistir: Premiere

20h – Internacional x São Luiz

Campeonato Gaúcho

Onde assistir: Premiere

21h30 – River Plate x Argentino Juniors

Copa da Liga Argentina

Onde assistir: Fox Sports

22h – Novo Hamburgo x Juventude

Campeonato Gaúcho

Onde assistir: Premiere

E MAIS:

Veja também