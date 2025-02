Chelsea vira sobre o West Ham e vai ao G-4 do Inglês, ultrapassando Manchester City e Newcastle

O Chelsea levou um susto diante de sua torcida, mas conseguiu derrotar West Ham por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Inglês, e se recuperou da derrota para o Manchester City na jornada anterior. O resultado levou o conjunto azul aos 43 pontos, na quarta posição, ultrapassando o próprio City e o Newcastle na tabela. O West Ham permanece com 27, em 15º.

O primeiro tempo começou morno. O time da casa tinha maior volume de jogo e agredia principalmente pelo lado direito, com Madueke, enquanto o West Ham mantinha as linhas baixas para sair em velocidade nos contragolpes. Apesar do domínio em campo, o Chelsea esbarrou na má pontaria de Palmer, Cucurella, Sancho e Enzo Fernández, acertando apenas 1 das 9 finalizações a gol nos primeiros 45 minutos.

O jogo ganhou emoção nos minutos finais da etapa inicial. Aos 41 minutos, pressionado por Kudus, Colwill recuou mal na direita e deixou Bowen na cara de Jorgensen para tocar rasteiro no direito do goleiro e abrir o placar para os visitantes. Do outro lado, o goleiro Areola, enfim, precisou trabalhar e saltou no seu ângulo esquerdo, aos 45, para evitar o gol de Palmer em cobrança de falta.

O West Ham voltou para o segundo tempo mais ligado e, logo no primeiro minuto, quase ampliou o placar em chute do lateral ítalo-brasileiro Emerson, que saiu pela linha de fundo. Mesmo precisando do empate, o Chelsea encontrava dificuldades para se aproximar da área adversária, enquanto os visitantes criavam as melhores oportunidades.

Em busca de uma reação em campo, o técnico Enzo Maresca mudou suas peças ofensivas e, aos 18 minutos, foi recompensado. Pedro Neto, que havia substituído Sancho, aproveitou a sobra na área, após Areola rebater o tiro de Enzo Fernández, e igualou o marcador no estádio Stamford Bridge.

O West Ham até respondeu e Kudus carimbou a trave, mas o Chelsea aproveitou o bom momento no jogo para virar o placar. Aos 28 minutos, em outra jogada com participação de Pedro Neto, Palmer avançou pela esquerda e bateu cruzado, a bola desviou em Wan-Bissaka e encobriu Areola – gol contra.

Embalado, o Chelsea retomou o controle da partida e continuou pressionando na reta final da partida em busca do terceiro gol. O técnico Graham Potter acionou Luis Guilherme nos minutos derradeiros e o brasileiro colocou fogo no jogo, mas era tarde para impedir o triunfo dos anfitriões.