Chelsea vence Southampton (3-1) e é líder provisório da Premier; United empata com Everton

O Chelsea assumiu a liderança provisória da Premier League após vencer o Southampton (17º) por 3 a 1 neste sábado, em Stamford Bridge.

Manchester United e Everton empataram em 1 a 1 na partida que abriu a sétima rodada, resultado que impediu as duas equipes de assumirem liderança do campeonato.

Depois de abrir o placar logo no início por meio de Trevoh Chalobah (9), o Chelsea sofreu o gol de empate dos ‘Saints’ aos 61 minutos, marcado por James Ward-Prowse em cobrança de pênalti.

Só na reta final da partida os ‘Blues’ conseguiram desempatar com gols de Timo Werner (84) e Ben Chilwell (89) e assim somar três pontos muito importantes.

A equipe comandada pelo técnico Thomas Tuchel lidera com 16 pontos, enquanto aguarda o duelo Liverpool-Manchester City de domingo.

Esta vitória encerra uma pequena sequência de derrotas do Chelsea, que perdeu no último sábado para o City (5º) e na quarta-feira para a Juventus pela Liga dos Campeões, os dois jogos por 1 a 0.

“Depois de duas derrotas, tivemos que ter cuidado para não começarmos a ficar muito tristes ou preocupados”, disse Tuchel após o jogo.

“Foi importante ter um desempenho melhor do que nos últimos dois jogos. Melhoramos nossa mentalidade para não termos medo de perder”, acrescentou.

“Foi bom jogar da maneira que jogamos e conseguir uma vitória merecida”, concluiu o treinador alemão.

– United empata em casa –

Os ‘Red Devils’ e os ‘Toffees’ alcançaram o Liverpool (2º) com 14 pontos, mas os ‘Reds’ estão na frente graças ao saldo de gols: +8, +5 e +11, respectivamente.

Após a vitória nos acréscimos sobre o Villarreal (2-1) na quarta-feira pela Liga dos Campeões, o United optou por poupar Cristiano Ronaldo e Paul Pogba.

Ole Gunnar Solskjaer colocou o atacante uruguaio Edinson Cavanideu como titular pela primeira vez nesta temporada, escoltado por Anthony Martial e Mason Greenwood pelas pontas.







“Temos de tomar decisões ao longo da temporada e administrar os esforços dos jogadores”, explicou o treinador norueguês.

O uruguaio teve uma chance clara, mas sua cabeçada foi defendida pelo goleiro Jordan Pickford (21), antes de Martial marcar o primeiro com um chute de dentro da área, após um passe de Bruno Fernandes (43).

Mas o Everton, que teve sucesso no mercado de transferências e que volta à parte alta da tabela sob o comado de seu novo treinador Rafa Benítez, salvou um ponto apesar de desfalques tão importantes como as de Dominic Calvert-Lewin e Richarlison.

As chegadas de Demarai Gray e Andros Townsend contribuíram para que as duas equipes do Liverpool estejam empatadas na classificação neste momento.

O próprio Gray assustou a torcida local em Old Trafford com um bom chute rasteiro pouco depois dos 30 minutos de jogo.

Ele próprio deu início ao contra-ataque que resultou no empate em 1 a 1, por meio de Townsend, que imitou a comemoração de Cristiano Ronaldo, após um chute cruzado que deixou David De Gea sem ação (65).

Apesar das entradas em campo de CR7, Jadon Sancho e Pogba no segundo tempo, o Manchester United não conseguiu somar os três pontos, embora permaneça em boa posição antes da pausa para os jogos das seleções.

No mesmo horário de Chelsea-Southampton, o Leeds de Marcelo Bielsa conquistou sua primeira vitória da temporada, por 1 a 0 sobre o Watford (14º), o que lhe permitiu deixar a zona de rebaixamento e chegar à 16ª colocação com 6 pontos, três a mais que o Burnley (18º).

Este time ficou no 0 a 0 neste sábado com o lanterna Norwich, um empate que não ajuda nenhuma das duas equipes a escapar da zona perigosa da tabela.

O Brighton (5º), revelação deste início de campeonato, e o Arsenal (9º) fecharam a jornada com outro 0 a 0.

— Resultados da 7ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Manchester United – Everton 1 – 1

Chelsea – Southampton 3 – 1

Wolverhampton – Newcastle 2 – 1

Burnley – Norwich City 0 – 0

Leeds – Watford 1 – 0

Brighton – Arsenal 0 – 0

– Domingo:

(10h00) Crystal Palace – Leicester

West Ham – Brentford

Tottenham – Aston Villa

(12h30) Liverpool – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Chelsea 16 7 5 1 1 15 3 12

2. Liverpool 14 6 4 2 0 15 4 11

3. Manchester United 14 7 4 2 1 14 6 8

4. Everton 14 7 4 2 1 13 8 5

5. Brighton 14 7 4 2 1 8 5 3

6. Manchester City 13 6 4 1 1 12 1 11

7. West Ham 11 6 3 2 1 13 8 5

8. Aston Villa 10 6 3 1 2 9 7 2

9. Arsenal 10 7 3 1 3 5 10 -5

10. Brentford 9 6 2 3 1 8 5 3

11. Wolverhampton 9 7 3 0 4 5 6 -1

12. Tottenham 9 6 3 0 3 4 9 -5

13. Leicester 7 6 2 1 3 7 10 -3

. Watford 7 7 2 1 4 7 10 -3

15. Crystal Palace 6 6 1 3 2 6 9 -3

16. Leeds 6 7 1 3 3 7 14 -7

17. Southampton 4 7 0 4 3 5 10 -5

18. Burnley 3 7 0 3 4 5 11 -6

19. Newcastle 3 7 0 3 4 8 16 -8

20. Norwich City 1 7 0 1 6 2 16 -14

