Chelsea vence o Leicester City pelo Inglês e fica mais próximo de classificação para a Champions Na volta do público aos estádios ingleses, Chelsea conseguiu alegrar os seus torcedores com vitória por 2 a 1

Nesta terça-feira, o Chelsea recebeu o Leicester City no Stamford Bridge, em Londres, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que contou com a volta do público nos estádios, terminou com vitória da equipe do Blues por 2 a 1, com gols de Rudiger e Jorginho para o time da casa e Iheanacho para os visitantes.

Veja a tabela do Inglês

GOLS ANULADOS

O Chelsea foi superior na primeira etapa, e isso foi visto no número de chances criadas pela equipe da casa. Os londrinos finalizaram onze vezes na primeira etapa, enquanto o Leicester teve apenas uma finalização. A equipe dos Blues ainda viu dois gols serem corretamente anulados pelo VAR.

ABRIU O PLACAR

Já no início da segunda etapa, o Chelsea conseguindo converter a sua superioridade nos 45 minutos iniciais em gol. Aos dois minutos, o zagueiro Rudiger aproveitou uma cobrança de escanteio para abrir o placar para os Blues.

AMPLIOU

Com um amplo controle do confronto, o time do Chelsea seguiu no campo ofensivo contra o Leicester. Dessa forma, os visitantes não aguentaram a pressão, cometendo um pênalti aos 20 minutos. Na cobrança, Jorginho converteu para ampliar a vantagem dos londrinos.

DIMINUIU

Em determinado ponto da segunda etapa, o Leicester City acordou no confronto, e foi ao ataque para buscar o empate. Aos 31 minutos, o time de Brendan Rodgers conseguiu furar o bloqueio defensivo do Chelsea com o gol de Iheanacho.

SEQUÊNCIA

A última rodada da Premier League será disputada às 12h (de Brasília) deste domingo. O Chelsea enfrenta o Aston Villa, e o Leicester City atua contra o Tottenham.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também