Chelsea vence o campeão Liverpool (3-1) e segue na zona da Champions

O Chelsea se beneficiou do aguardado relaxamento do novo campeão da Premier League, o Liverpool, a quem derrotou por 3 a 1 neste domingo (4) em Londres, e manteve o quinto lugar, a última e cobiçada posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

Os ‘Blues’, com 63 pontos, se juntam assim ao Newcastle (4º, 63 pontos), que empatou em 1 a 1 na visita ao Brighton pouco antes, e permanecem na cola do Manchester City (3º, 64 pontos), que na sexta-feira venceu o Wolverhampton.

Três pontos separam os ‘Blues’ e os ‘Magpies’ de seus perseguidores mais próximos: o Nottingham Forest (6º, 60 pontos), que visita o Crystal Palace na segunda-feira, e o Aston Villa (7º).

Matematicamente campeão no último fim de semana, o Liverpool sofreu sua terceira derrota na Premier League da temporada, com uma escalação inicial muito diferente do time titular do técnico Arne Slot, embora tenha contado com astros como Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Alisson Becker.

O goleiro brasileiro foi batido logo aos dois minutos e 47 segundos do apito inicial, por um chute do meia argentino Enzo Fernández, após um passe do português Pedro Neto (3′).

No geral, o Liverpool teve a posse de bola, mas as melhores chances foram do Chelsea, como o cruzamento do equatoriano Moisés Caicedo que foi desviado pelo travessão (32′), e o chute de Cole Palmer que acertou a trave (81′).

– Indiferentes ao resultado –

A equipe londrina ampliou a vantagem no início do segundo tempo com um gol contra do zagueiro ‘red’ Jarell Quansah (56′).

O capitão holandês Van Dijk, que vacilou no segundo gol, diminuiu com uma cabeçada após um escanteio (85′), antes de um pênalti convertido por Palmer (90’+6) dar tranquilidade ao Stamford Bridge.

Independentemente do resultado, os torcedores do Liverpool continuaram comemorando o título durante toda a partida, aos gritos de “Campeões, Campeões!”.

Horas antes, no estádio American Express Community, um pênalti convertido por Alexander Isak aos 89 minutos impediu o Newcastle de perder pela segunda vez em três partidas.

Os ‘Magpies’, que estavam atrás no placar desde o gol do atacante gambiano Yankuba Minteh (28′), tentaram muito, mas não conseguiam empatar até o fim do tempo regulamentar.

O atacante sueco não perdeu o pênalti marcado por um toque de mão de um jogador local após uma consulta ao VAR. Foi o 23º gol do ex-atacante da Real Sociedad na Premier League.

– United e Tottenham com a cabeça na Liga Europa –

Longe da Liga dos Campeões – pelo menos via Premier League – o Manchester United (15º) pagou o preço da vitória de quinta-feira em San Mamés (3-0) e, com uma escalação repleta de reservas habituais, os ‘Red Devils’ sofreram uma nova derrota na Premier League desta vez diante do Brentford (4-3).

Ruben Amorim escalou jogadores com menos minutos e jovens como o atacante Chidozie Obi (17 anos) e o ponta Harry Amass (18 anos).

O treinador português decidiu poupar os jogadores que terão a tarefa de confirmar a vaga na final da Liga Europa, contra o time basco, em Old Trafford, na próxima quinta-feira.

A segunda maior competição da Europa se tornou prioridade do United, já que o campeão garante uma vaga direta para a próxima Liga dos Campeões.

Neste domingo, o United sofreu sua 16ª derrota em 35 partidas do campeonato, se mantendo com 39 pontos.

O Brentford, décimo colocado, não se abalou com o gol de Mason Mount, que abriu o placar aos 14 minutos. A reação veio com o gol contra de Luke Shaw (27′) e um gol de Kevin Schade (33′).

Os “Bees” ampliaram com Schade (70′) e Yoane Wissa (74′), antes do argentino Alejandro Garnacho (82′) e Amad Diallo (90’+5) diminuírem a desvantagem.

Ange Postecoglou compartilha com Amorim os mesmos problemas domésticos e a mesma lógica: o técnico do Tottenham, 16º da tabela, fez rotações no empate contra o West Ham (1-1) com o pensamento voltado para o jogo de volta das semifinais da Liga Europa contra o norueguês Bodo/Glimt (vitória por 3 a 1 na ida).

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Manchester City – Wolverhampton 1 – 0

– Sábado:

Aston Villa – Fulham 1 – 0

Leicester – Southampton 2 – 0

Everton – Ipswich Town 2 – 2

Arsenal – AFC Bournemouth 1 – 2

– Domingo:

Brentford – Manchester United 4 – 3

Brighton – Newcastle 1 – 1

West Ham – Tottenham 1 – 1

Chelsea – Liverpool 3 – 1

– Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace – Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 35 25 7 3 81 35 46

2. Arsenal 67 35 18 13 4 64 31 33

3. Manchester City 64 35 19 7 9 67 43 24

4. Newcastle 63 35 19 6 10 66 45 21

5. Chelsea 63 35 18 9 8 62 41 21

6. Nottingham 60 34 18 6 10 53 41 12

7. Aston Villa 60 35 17 9 9 55 49 6

8. AFC Bournemouth 53 35 14 11 10 55 42 13

9. Brentford 52 35 15 7 13 62 53 9

10. Brighton 52 35 13 13 9 57 56 1

11. Fulham 51 35 14 9 12 50 47 3

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Wolverhampton 41 35 12 5 18 51 62 -11

14. Everton 39 35 8 15 12 36 43 -7

15. Manchester United 39 35 10 9 16 42 51 -9

16. Tottenham 38 35 11 5 19 63 57 6

17. West Ham 37 35 9 10 16 40 59 -19

18. Ipswich Town 22 35 4 10 21 35 76 -41

19. Leicester 21 35 5 6 24 29 76 -47

20. Southampton 11 35 2 5 28 25 82 -57

