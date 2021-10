Chelsea vence o Brentford e assume a liderança do Campeonato Inglês Fora de casa, Blues vencem por 1 a 0 graças ao gol marcado por Ben Chilwell

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Brentford por 1 a 0, neste sábado, com certa dose de sofrimento. O gol solitário foi marcado por Ben Chilwell, aos 45 do primeiro tempo.

Com o resultado, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League, com 19 pontos. Os Blues são seguidos de perto por Liverpool (18) e Manchester City (17), que jogaram mais cedo. O G4 tem ainda o Brighton, com 15 pontos, outro com 8 jogos.

O agora líder do Campeonato Inglês tentará defender o primeiro lugar no próximo sábado, quando encara o lanterna Norwich. Na próxima quarta-feira, recebe o Malmo, mas pelas terceira rodada da Champions League.

