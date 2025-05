Chelsea vence Manchester United e se mantém no Top 5 da Premier League

Embora com alguma dificuldade, o Chelsea se manteve entre os cinco primeiros colocados da Premier League, posição que garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, ao derrotar o Manchester United por 1 a 0 nesta sexta-feira (16).

O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella (71′), que mandou a bola para as redes de abeça depois de um cruzamento perfeito do capitão Reece James (71′).

Com a vitória, os ‘Blues’ se mantêm em quarto na tabela, com 66 pontos, os mesmos do Aston Villa (5º), que horas antes bateu o Tottenham por 2 a 0.

O Manchester City (65 pontos) cai para a sexta colocação, mas pode recuperar seu lugar no Top 5 caso vença o Bournemouth na próxima terça-feira.

Por sua vez, o Manchester United (16º, 39 pontos) sofreu sua 18ª derrota no campeonato, cinco dias antes de disputar a final da Liga Europa contra o Tottenham (17º, 38 pontos).

O técnico dos ‘Red Devils’, o português Rúben Amorim, escalou a equipe com seus titulares habituais em Londres.

— Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Aston Villa – Tottenham 2 – 0

Chelsea – Manchester United 1 – 0

– Domingo:

(08h00) Everton – Southampton

(10h15) West Ham – Nottingham

(11h00) Brentford – Fulham

Leicester – Ipswich Town

(12h30) Arsenal – Newcastle

– Segunda-feira:

(16h00) Brighton – Liverpool

– Terça-feira:

(16h00) Crystal Palace – Wolverhampton

Manchester City – Bournemouth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 83 36 25 8 3 83 37 46

2. Arsenal 68 36 18 14 4 66 33 33

3. Newcastle 66 36 20 6 10 68 45 23

4. Chelsea 66 37 19 9 9 63 43 20

5. Aston Villa 66 37 19 9 9 58 49 9

6. Manchester City 65 36 19 8 9 67 43 24

7. Nottingham 62 36 18 8 10 56 44 12

8. Brentford 55 36 16 7 13 63 53 10

9. Brighton 55 36 14 13 9 59 56 3

10. Bournemouth 53 36 14 11 11 55 43 12

11. Fulham 51 36 14 9 13 51 50 1

12. Crystal Palace 49 36 12 13 11 46 48 -2

13. Everton 42 36 9 15 12 39 44 -5

14. Wolverhampton 41 36 12 5 19 51 64 -13

15. West Ham 40 36 10 10 16 42 59 -17

16. Manchester United 39 37 10 9 18 42 54 -12

17. Tottenham 38 37 11 5 21 63 61 2

18. Ipswich Town 22 36 4 10 22 35 77 -42

19. Leicester 22 36 5 7 24 31 78 -47

20. Southampton 12 36 2 6 28 25 82 -57

