Chelsea vence Lille (2-0) e se aproxima das quartas de final da Champions

O Chelsea, atual campeão continental, ficou mais perto das quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Lille por 2 a 0 em Stamford Bridge, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da principal competição europeia de clubes.

O alemão Kai Havertz (8) e o americano Christian Pulisic (63) foram os autores dos gols dos ‘Blues’, que terão de confirmar a sua classificação em Lille no dia 16 de março.

“Eles jogaram um futebol muito bom e o primeiro tempo foi muito difícil para nós. Este foi apenas o jogo de ida e agora temos que vencer o próximo jogo se quisermos estar nas quartas de final”, analisou Havertz após a partida.

O alemão recebeu elogios de seu técnico e conterrâneo Thomas Tuchel: “Estou muito satisfeito por Kai. Ele tem sido muito forte há várias semanas. Ele realmente cresceu. O nível de trabalho é imenso. As áreas do campo que ele cobre para nós são muito boas. Ele nunca tem vergonha de defender”, disse Tuchel.

Já o capitão do Lille, o zagueiro-central português José Fonte lamentou o resultado: “Neste nível não podemos dar de presente bolas fáceis, porque o adversário não vai desperdiçar esse tipo de oportunidade. Estávamos no jogo, tivemos chances, mas neste nível temos que ser mais eficazes (…) Eles tiveram duas chances e marcaram nas duas”.

O defensor português, no entanto, não entregou os pontos: “Temos o jogo de volta diante da nossa torcida e temos qualidade para atacá-los. Vai ser difícil, mas esta noite mostramos que é possível”.

O time inglês quis mostrar seu status de favorito e partiu em busca do gol, que veio logo aos oito minutos.

Havertz, que já havia tido duas chances de abrir o placar (aos 4 e 7 minutos), cabeceou no coração da área após uma cobrança de escanteio de Hakim Ziyech e colocou os londrinos na frente (8).

– Chelsea se fecha –

Após conseguir marcar o gol, o Chelsea deu a posse de bola para o Lille, mas a equipe francesa, apesar das tentativas do português Renato Sanches, seu melhor jogador, tampouco soube o que fazer e quase não pressionou o gol defendido pelo senegalês Edouard Mendy no primeiro tempo.

A segunda etapa foi quase uma cópia da primeira, com o Chelsea procurando aumentar a vantagem e depois de duas chances de Ziyech (46) e Havertz (59), os Blues conseguiram seu gol por meio de Pulisic após uma bela jogada de N’Golo Kanté.

Andreas Christensen recuperou uma bola na zona defensiva do time inglês, Kanté puxou um contra-ataque rápido e ao pisar na área adversária deu uma assistência à esquerda para o atacante americano, que chutou na saída do goleiro brasileiro Leo Jardim (63).

Na reta final do jogo, o Chelsea construiu uma muralha defensiva na frente do seu gol e impediu que o Lille reduzisse o placar e chegasse ao duelo de volta com mais chances.

