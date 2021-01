Chelsea vence Fulham (1-0) e alivia crise; Leeds perde para o Brighton

Com um gol na reta final de Mason Mount (78), o Chelsea (7º) derrotou o Fulham (18º) por 1 a 0 e deu fôlego ao questionado técnico Frank Lampard, enquanto o Leeds de Marcelo Bielsa (12º) continua sem reagir.

Após quatro derrotas e um empate nos últimos seis dias, Lampard chegou com água até o pescoço a esta 19ª rodada, a tal ponto que um novo revés poderia ter colocado o ex-jogador da seleção inglesa para fora de Stamford Bridge.

A vitória não foi espetacular, pelo contrário, diante de um adversário que ocupa a zona de rebaixamento e por um único gol, apesar do Fulham ter jogado todo o segundo tempo em desvantagem devido à expulsão, pouco antes do intervalo, do lateral americano Antonee Robinson após cometer uma falta em Cesar Azpilicueta.

Lampard respondeu à má campanha do Chelsea deixando no banco as contratações de muito dinheiro no verão, Timo Werner e Kai Havertz.

E o único gol da partida veio após um cruzamento que foi espalmado pelo goleiro e Mason Mount aproveitou a sobra para marcar faltando 12 minutos para o fim.

“Não podemos pensar que tudo está resolvido, porque queremos mais”, disse Lampard após o jogo. “Continuo dizendo que estamos em uma fase de transição e progressão. Sabemos que existem novos jogadores e ainda estamos tentando encontrar soluções, mas precisamos somar pontos porque é o Chelsea. É um bom começo de uma fase difícil”, acrescentou.

Os três pontos dão uma sobrevida a Lampard e, acima de tudo, evitam que o Chelsea se afaste da briga pelas posições que classificam à Champions League, permanecendo na 7ª colocação provisória, três pontos atrás do Manchester City (3ª) e do Leicester (4ª) , que fecham a zona da Champions por enquanto.

– Leeds perde mais uma –

Também neste sábado, depois da derrota para o Tottenham na última rodada da Premier League e da eliminação humilhante na FA Cup contra o Crawley Town, um time da quarta divisão, o Leeds do técnico Marcelo Bielsa ainda não conseguiu reagir e perdeu por 1 a 0 em casa para o Brighton (16º), equipe que luta para não cair.

O jogador franco-argentino Neal Maupay foi o autor do importante gol da vitória, aos 17 minutos, que permite ao Brighton se afastar da zona de perigo, ocupando agora a 16ª posição com 17 pontos, cinco a mais que o Fulham, primeiro time que seria rebaixado se o campeonato terminasse agora.

O Leeds, por enquanto, segue com 23 pontos e está na 12ª colocação, mas pode perder algumas posições dependendo dos resultados desta 19ª rodada.

– West Brom vence Wolves –

Mais cedo, dois gols de pênalti marcados pelo meia-atacante brasileiro Matheus Pereira deram ao West Bromwich a vitória por 3 a 2 na visita ao Wolverhampton, na abertura da 19ª rodada da Premier League.

Matheus Pereira abriu o placar com sua primeira penalidade aos 8 minutos, mas os ‘Wolves’ viraram antes do intervalo com gols do português Fábio Silva (38) e do marfinense Willy Boly (43).

No segundo tempo, o meia nigeriano Semi Ajayi empatou aos 52 e Matheus Pereira fez o gol da vitória, novamente de pênalti, aos 56.

Essa foi a primeira vitória do West Bromwich com seu novo treinador, Sam Allardyce, que chegou ao cargo há um mês.

Com 11 pontos, o West Brom segue em penúltimo, na zona de rebaixamento, mas fica provisoriamente a três pontos da primeira posição de permanência na elite.

Por sua vez, o Wolverhampton (14º) continua na segunda metade da tabela, longe da luta pelas posições europeias.

Também neste sábado o West Ham (8º)derrotou o Burnley (17º) por 1 a 0 com gol de Michail Antonio (9º) e se manteve na parte de cima da classificação.

No domingo, a partida de destaque do fim de semana será disputada entre Liverpool (2º) e Manchester United (1º), os dois primeiros colocados.

— Jogos da 18ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Wolverhampton – West Bromwich 2 – 3

West Ham – Burnley 1 – 0

Leeds – Brighton 0 – 1

Fulham – Chelsea 0 – 1

Leicester – Southampton

– Domingo:

(11h00) Sheffield United – Tottenham

(13h30) Liverpool – Manchester United

(16h15) Manchester City – Crystal Palace

– Segunda-feira:

(17h00) Arsenal – Newcastle

. adiado

Aston Villa – Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester United 36 17 11 3 3 34 24 10

2. Liverpool 33 17 9 6 2 37 21 16

3. Manchester City 32 16 9 5 2 25 13 12

4. Leicester 32 17 10 2 5 31 21 10

5. Everton 32 17 10 2 5 28 21 7

6. Tottenham 30 17 8 6 3 30 16 14

7. Chelsea 29 18 8 5 5 33 21 12

8. Southampton 29 17 8 5 4 26 19 7

9. West Ham 29 18 8 5 5 25 21 4

10. Aston Villa 26 15 8 2 5 29 16 13

11. Arsenal 24 18 7 3 8 20 19 1

12. Leeds 23 18 7 2 9 30 34 -4

13. Crystal Palace 23 18 6 5 7 22 29 -7

14. Wolverhampton 22 19 6 4 9 21 29 -8

15. Newcastle 19 17 5 4 8 18 27 -9

16. Brighton 17 19 3 8 8 22 29 -7

17. Burnley 16 17 4 4 9 9 22 -13

18. Fulham 12 17 2 6 9 14 25 -11

19. West Bromwich 11 18 2 5 11 14 41 -27

20. Sheffield United 5 18 1 2 15 9 29 -20

