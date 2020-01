Chelsea vence e se consolida na zona Champions, Leicester tropeça

O Chelsea (4º) se consolidou na zona de classificação para a Liga dos Campeões ao vencer por 3 a 0 o Burnley (15º), neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, enquanto o Leicester (2º) foi surpreendentemente derrotado de virada por 2 a 1 pelo Southampton (12º).

A partida deste domingo contra o Southampton foi completamente diferente do confronto do primeiro turno, quando o Leicester goleou os Saints por impressionantes 9 a 0.

Neste domingo, os Foxes novamente abriram o placar com Dennis Praet (14′), mas, desta vez, viram o adversário virar a partida com gols Stuart Armstrong (19′) e Danny Ings (81′).

Esta inesperada derrota mantém o Leicester na vice-liderança com 45 pontos, mas o time do técnico Brendan Rodgers poderá ser ultrapassado pelo Manchester City (3º, 44 pts), que encara no domingo o Aston Villa (17º).

Quem não vê sua posição na tabela em perigo é o Chelsea, que graças aos gols do brasileiro Jorginho (27′), Tammy Abraham (38′) e Callum Hudson-Odoi (49′) se vê consolidado no quarto lugar com 39 pontos, cinco a mais que o Manchester United (5º), que goleou o lanterninha Norwich por 4 a 0.

Mais cedo, o Arsenal, brilhante nos primeiros 20 minutos de jogo, teve que se contentar com um um decepcionante empate em 1 a 1 fora de casa com o Crystal Palace.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang abriu o placar para os Gunners aos 12 minutos de jogo, mas o ganês Jordan Ayew empatou no início do segundo tempo (54′) diante de um Arsenal que jogou com 10 jogadores nos últimos 25 minutos de jogo devido à expulsão de seu artilheiro, que recebeu cartão vermelho direto após dura entrada em um adversário.

Com o resultado, o Arsenal segue longe da parte de cima da tabela, aparecendo na 10ª colocação com 28 pontos, a 11 pontos de distância da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

– Programação e resultados da 22ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Sheffield United – West Ham 1 – 0

– Sábado:

Crystal Palace – Arsenal 1 – 1

Everton – Brighton 1 – 0

Chelsea – Burnley 3 – 0

Wolverhampton – Newcastle 1 – 1

Manchester United – Norwich City 4 – 0

Leicester – Southampton 1 – 2

Tottenham – Liverpool

– Domingo:

(11h00) AFC Bournemouth – Watford

(13h30) Aston Villa – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 58 20 19 1 0 49 14 35

2. Leicester 45 22 14 3 5 47 21 26

3. Manchester City 44 21 14 2 5 56 24 32

4. Chelsea 39 22 12 3 7 39 29 10

5. Manchester United 34 22 9 7 6 36 25 11

6. Sheffield United 32 22 8 8 6 24 21 3

7. Wolverhampton 31 22 7 10 5 31 28 3

8. Tottenham 30 21 8 6 7 36 30 6

9. Crystal Palace 29 22 7 8 7 20 24 -4

10. Arsenal 28 22 6 10 6 29 31 -2

11. Everton 28 22 8 4 10 25 32 -7

12. Southampton 28 22 8 4 10 27 39 -12

13. Newcastle 26 22 7 5 10 21 34 -13

14. Brighton 24 22 6 6 10 25 30 -5

15. Burnley 24 22 7 3 12 24 37 -13

16. West Ham 22 21 6 4 11 25 33 -8

17. Aston Villa 21 21 6 3 12 27 37 -10

18. AFC Bournemouth 20 21 5 5 11 20 32 -12

19. Watford 19 21 4 7 10 17 34 -17

20. Norwich City 14 22 3 5 14 22 45 -23

