Chelsea vence Crystal Palace e se coloca segundo

Com gols de Tammy Abraham e Christian Pulisic o Chelsea venceu neste sábado o clássico londrino contra o Crystal Palace (2-0), e obteve sua sexta vitória consecutiva na 12ª rodada da Premier League, onde agora ocupa provisoriamente o segundo lugar.

Abraham conseguiu furar a sólida defesa do Palace no segundo tempo (52) ao definir dentro da área diante do goleiro espanhol Vicente Guaita após um bom passe do brasileiro Willian. Foi seu 11o gol da temporada.

Já na reta final (79) o americano Pulisic, que soma cinco gols em seus três últimos jogos da Premier, desviou de cabeça uma bola que sobrou na área e decretou a vitória.

Com estes três pontos o Chelsea ficou a cinco do líder Liverpool, e com um ponto a mais que o Manchester City, embora os dois ainda tenham que se enfrentar no domingo.

“Temos respeito pela posição em que se encontram Liverpool e Manchester City (…). Simplesmente estamos felizes pelo que estamos fazendo”, indicou o técnico ‘Blue’ Frank Lampard.

— Jogos da 12ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Norwich City – Watford 0 – 2

– Sábado:

Chelsea – Crystal Palace 2 – 0

Southampton – Everton 1 – 2

Tottenham – Sheffield United 1 – 1

Burnley – West Ham 3 – 0

Newcastle – AFC Bournemouth 2 – 1

Leicester – Arsenal

– Domingo:

(12h00) Manchester United – Brighton

Wolverhampton – Aston Villa

(14h30) Liverpool – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 11 10 1 0 25 9 16

2. Chelsea 26 12 8 2 2 27 17 10

3. Manchester City 25 11 8 1 2 34 10 24

4. Leicester 23 11 7 2 2 27 8 19

5. Sheffield United 17 12 4 5 3 13 9 4

6. Arsenal 17 11 4 5 2 16 15 1

7. AFC Bournemouth 16 12 4 4 4 15 15 0

8. Brighton 15 11 4 3 4 14 14 0

9. Burnley 15 12 4 3 5 17 18 -1

10. Crystal Palace 15 12 4 3 5 10 16 -6

11. Newcastle 15 12 4 3 5 11 18 -7

12. Tottenham 14 12 3 5 4 18 17 1

13. Everton 14 12 4 2 6 13 18 -5

14. Manchester United 13 11 3 4 4 13 11 2

15. Wolverhampton 13 11 2 7 2 14 14 0

16. West Ham 13 12 3 4 5 14 20 -6

17. Aston Villa 11 11 3 2 6 16 18 -2

18. Watford 8 12 1 5 6 8 23 -15

19. Southampton 8 12 2 2 8 11 29 -18

20. Norwich City 7 12 2 1 9 11 28 -17

