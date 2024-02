Chelsea vence Crystal Palace de virada (3-1) nos acréscimos e é 10º no Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/02/2024 - 20:55 Para compartilhar:

Com dois gols de Conor Gallagher e um de Enzo Fernández nos acréscimos o Chelsea venceu nesta segunda-feira (12) por 3 a 1 em sua visita ao vizinho Crystal Palace, no jogo que encerrou a 24ª rodada da Premier League.

Estes três pontos dão um pouco mais de vida aos ‘Blues’ do técnico Mauricio Pochettino que vêm fazendo uma campanha sem brilho nenhum na temporada.

Na classificação, o Chelsea, que vinha de duas derrotas consecutivas na Premier League, subiu uma posição e agora está em 10º com 34 pontos, 20 a menos que o líder Liverpool.

Desde o início do campeonato, os ‘Blues’ não conseguiram passar do nono lugar. Já o Palace de Roy Hodgson, permanece em 15º com 24 pontos.

Foram, no entanto, os ‘Eagles’ que abriram o placar do Selhurst Park após meia hora de jogo através do colombiano Jefferson Lerma.

O meio-campista marcou seu primeiro gol na temporada com um chute poderoso de pé direito no ângulo.

Os ‘Blues’ monopolizaram a bola (quase 80% da posse até o intervalo), mas não conseguiram colocar o goleiro local Dean Henderson em sérios apuros (apenas um chute e nenhum gol nos primeiros 45 minutos).

Os jogadores de Mauricio Pochettino, que colocou o atacante francês Christopher Nkunku no segundo tempo, voltaram do vestiário mais afinados (13 chutes, 5 na direção do gol no segundo tempo), e Conor Gallagher empatou aos 47 minutos com passe do lateral-direito francês Malo Gusto.

Gallagher, ex-jogador do Palace, protagonizou a virada já nos acréscimos com o segundo gol (90’+1), antes de o argentino Enzo Fernández garantir a vitória três minutos depois (90’+4), concluindo um contra-ataque.

“Começamos muito contidos, não mostramos intensidade suficiente. No segundo tempo começamos muito bem, empatamos em 1 a 1 e isso nos permitiu controlar a partida”, disse Pochettino após a vitória.

A má notícia para o Chelsea foi a lesão na virilha do zagueiro brasileiro Thiago Silva, que pode fazer com que perca a final da Copa da Liga contra o Liverpool, no final do mês.

— Resultados da 24ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Manchester City – Everton 2 – 0

Liverpool – Burnley 3 – 1

Luton Town – Sheffield United 1 – 3

Tottenham – Brighton 2 – 1





Fulham – AFC Bournemouth 3 – 1

Wolverhampton – Brentford 0 – 2

Nottingham – Newcastle 2 – 3

– Domingo:

West Ham – Arsenal 0 – 6

Aston Villa – Manchester United 1 – 2

– Segunda-feira:

Crystal Palace – Chelsea 1 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 54 24 16 6 2 55 23 32

2. Manchester City 52 23 16 4 3 56 25 31

3. Arsenal 52 24 16 4 4 53 22 31





4. Tottenham 47 24 14 5 5 51 36 15

5. Aston Villa 46 24 14 4 6 50 32 18

6. Manchester United 41 24 13 2 9 33 33 0

7. Newcastle 36 24 11 3 10 51 39 12

8. West Ham 36 24 10 6 8 36 42 -6

9. Brighton 35 24 9 8 7 43 40 3

10. Chelsea 34 24 10 4 10 41 40 1

11. Wolverhampton 32 24 9 5 10 37 39 -2

12. Fulham 29 24 8 5 11 33 39 -6

13. AFC Bournemouth 27 23 7 6 10 31 44 -13

14. Brentford 25 23 7 4 12 34 39 -5

15. Crystal Palace 24 24 6 6 12 27 43 -16

16. Nottingham 21 24 5 6 13 30 44 -14

17. Luton Town 20 23 5 5 13 33 45 -12

18. Everton 19 24 8 5 11 26 32 -6

19. Burnley 13 24 3 4 17 25 50 -25

20. Sheffield United 13 24 3 4 17 22 60 -38

./bds/hpa/bm/iga/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias