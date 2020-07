Chelsea vence Crystal Palace (3-2) e se mantém na zona da Champions

O Chelsea se manteve no G4, ocupando um das posições que dão acesso à próxima Liga dos Campeões, ao vencer por 3 a 2 o Crystal Palace (14º) fora de casa, nesta terça-feira, pela 34ª rodada da Premier League.

Com 60 pontos, os ‘Blues’ estão provisoriamente em terceiro lugar.

No estádio Selhurst Park, o Chelsea abriu o placar cedo com um gol do francês Olivier Giroud (6 minutos) e ampliou por meio do americano Christian Pulisic (27), nos dois casos com chutes precisos na área após passes do brasileiro Willian.

O Crystal Palace reduziu aos 34 minutos com um chute espetacular de Ivorian Wilfried Zaha de fora da área. O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga não pôde fazer nada.

Tammy Abraham (71) ampliou de novo para o Chelsea, com um chute cruzado na área. O belga Christian Benteke diminuiu novamente para o Crystal Palace logo em seguida (72), desviando para dentro do gol um ótimo passe do holandês Patrick Van Aanolholt. Mas o placar não mudou depois disso e os visitantes venceram o dérbi.

Na corrida para se classificar para a próxima Liga dos Campeões, o Chelsea conseguiu aumentar para cinco pontos sua vantagem sobre o quinto colocado, o Manchester United, que visitou o Aston Villa (18º) na quinta-feira.

Desde a retomada da Premier League em meados de junho, após três meses suspensos pela pandemia de coronavírus, o Chelsea obteve cinco vitórias em seis jogos. Sua única derrota ocorreu na semana passada em outro clássico de Londres, no qual perdeu por 3 a 2 para o West Ham.

Em outra partida desta terça-feira, o Watford (17º) derrotou o Norwich (20º) por 2 a 1, somando três pontos fundamentais em sua luta pela permanência na primeira divisão.

O argentino Emiliano Buendía abriu para o lanterna aos 4 minutos, mas Craig Dawson (10) e Danny Welbeck (56) conseguiram a virada, deixando o Watford provisoriamente com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, que é aberta pelo Aston Villa (18º).

O Norwich, enquanto isso, já está muito próximo da segunda divisão. Ele agora está a 10 pontos do primeiro time que por enquanto se salva da queda, que é exatamente o Watford, faltando apenas quatro rodadas para o final do campeonato.

— Jogos da 34ª rodada da Premier League (horário dwe Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Watford – Norwich City 2 – 1

Crystal Palace – Chelsea 2 – 3

Arsenal – Leicester

– Quarta-feira:

(14h00) Manchester City – Newcastle

Sheffield United – Wolverhampton

West Ham – Burnley

(16h15) Brighton – Liverpool

– Quinta-feira:

(14h00) AFC Bournemouth – Tottenham

Everton – Southampton

(16h15) Aston Villa – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 89 33 29 2 2 72 25 47

2. Manchester City 66 33 21 3 9 81 34 47

3. Chelsea 60 34 18 6 10 63 46 17

4. Leicester 58 33 17 7 9 63 31 32

5. Manchester United 55 33 15 10 8 56 33 23

6. Wolverhampton 52 33 13 13 7 45 36 9

7. Arsenal 49 33 12 13 8 49 41 8

8. Tottenham 48 33 13 9 11 52 44 8

9. Sheffield United 48 33 12 12 9 34 33 1

10. Burnley 46 33 13 7 13 37 46 -9

11. Everton 44 33 12 8 13 40 48 -8

12. Newcastle 43 33 11 10 12 35 45 -10

13. Southampton 43 33 13 4 16 42 55 -13

14. Crystal Palace 42 34 11 9 14 30 43 -13

15. Brighton 36 33 8 12 13 35 44 -9

16. West Ham 31 33 8 7 18 40 58 -18

17. Watford 31 34 7 10 17 31 53 -22

18. Aston Villa 27 33 7 6 20 36 62 -26

19. AFC Bournemouth 27 33 7 6 20 32 59 -27

20. Norwich City 21 34 5 6 23 26 63 -37

./bds/bur/dr/mcd/aam

Veja também