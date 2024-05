Chelsea vence Brighton e aumenta chances de ir às copas europeias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 19:09 Para compartilhar:

O Chelsea emendou quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês ao bater o Brighton por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo adiado da 34ª rodada, um resultado que aumenta as chances do time londrino de disputar uma das copas europeias na próxima temporada.

Os ‘Blues’ conseguiram os três pontos graças aos gols de Cole Palmer (34′) e Christopher Nkunku (64′), enquanto o Brighton descontou nos acréscimos com Danny Welbeck (90’+7).

Nkunku, recuperado de lesão, entrou em jogo ao intervalo para substituir Myjailo Mudryk, também lesionado. Foi o terceiro gol da temporada do atacante francês, às vésperas de Didier Deschamps anunciar sua convocação para a Euro-2024.

O Chelsea sofreu nos últimos momentos da partida com a expulsão do seu capitão Reece James (88′) e depois com o gol de Welbeck nos descontos mas resistiu às tentativas nos instantes finais do Brighton (10º), que sofreu a quinta derrota nos últimos nove jogos.

“A Premier League é a liga mais competitiva do mundo. Todo o crédito pela vitória de hoje é dos jogadores. Eles mereceram completamente. Estou feliz porque isso me permite sonhar em jogar na Europa na próxima temporada”, disse Pochettino à Sky. Esportes.

Na última rodada, o Chelsea enfrentará no domingo o Bournemouth ainda com chances, embora remotas, de alcançar o Tottenham (5º), que ocupa a posição que dá vaga na Liga Europa.

Por outro lado, os ‘Blues’ estão praticamente garantidos na sexta colocação da Premier League, que leva à Liga Conferência.

Nesse cenário, a Liga Europa ainda não está descartada, pois o Chelsea conseguiria uma vaga caso o Manchester City derrote o Manchester United na final da Copa da Inglaterra no dia 25 de maio.

No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o Newcastle (7º), agora três pontos atrás do Chelsea, foi o grande perdedor da noite, depois da derrota em Old Trafford por 3 a 2 para o Manchester United United (8º), que contou com os jovens para chegar ao triunfo.

Kobbie Mainoo, de 19 anos, abriu o placar no primeiro tempo e Amad Diallo (57′) e Rasmus Hojlund (84′), ambos de 21 anos, selaram a vitória dos ‘Red Devils’ na etapa final.

Anthony Gordon havia empatado provisoriamente para o Newcastle pouco depois do intervalo (49′) e Lewis Hall fez o segundo nos acréscimos (90’+2).

— Jogos adiados da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

– Quarta-feira:

Brighton – Chelsea 1 – 2

Manchester United – Newcastle 3 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 88 37 27 7 3 93 33 60

2. Arsenal 86 37 27 5 5 89 28 61

3. Liverpool 79 37 23 10 4 84 41 43

4. Aston Villa 68 37 20 8 9 76 56 20

5. Tottenham 63 37 19 6 12 71 61 10

6. Chelsea 60 37 17 9 11 75 62 13

7. Newcastle 57 37 17 6 14 81 60 21

8. Manchester United 57 37 17 6 14 55 58 -3

9. West Ham 52 37 14 10 13 59 71 -12

10. Brighton 48 37 12 12 13 55 60 -5

11. Bournemouth 48 37 13 9 15 53 65 -12

12. Crystal Palace 46 37 12 10 15 52 58 -6

13. Wolverhampton 46 37 13 7 17 50 63 -13

14. Fulham 44 37 12 8 17 51 59 -8

15. Everton 40 37 13 9 15 39 49 -10

16. Brentford 39 37 10 9 18 54 61 -7

17. Nottingham 29 37 8 9 20 47 66 -19

18. Luton Town 26 37 6 8 23 50 81 -31

19. Burnley 24 37 5 9 23 40 76 -36

20. Sheffield United 16 37 3 7 27 35 101 -66

