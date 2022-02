Chelsea vence Al Hilal (1-0) e vai enfrentar o Palmeiras na final do Mundial de Clubes

O Chelsea vai enfrentar o Palmeiras na final do Mundial do Clubes no sábado, após vencer o saudita Al Hilal por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Abu Dhabi, graças a um gol do atacante belga Romelu Lukaku aos 32 minutos.

Os ‘Blues’ vão tentar conquistar um troféu inédito que perderam em 2012 na final contra o Corinthians. Desde então, todos os títulos do torneio ficaram com clubes europeus.

