Chelsea sofre para ganhar do Norwich nos pênaltis e avança na Copa da Inglaterra

O Chelsea por pouco foi eliminado de forma precoce na Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres, o time do técnico italiano Antonio Conte enfrentou o Norwich, da segunda divisão, pelo “replay” (jogo da volta), pela terceira fase – a que os times da primeira divisão fazem as suas estreias -, e empatou por 1 a 1 no tempo normal, 0 a 0 na prorrogação e precisou da vitória nos pênaltis por 5 a 3 para se classificar.

Os torcedores do Chelsea sofreram bastante nesta quarta-feira. A partida atrasou em 15 minutos por problemas no sistema de transportes da cidade de Londres. Em campo, o time da casa foi melhor e criou várias chances, mas o gol de Michy Batshuayi só saiu no segundo tempo. O Norwich assustava de vez em quando e conseguiu o empate, com o centroavante Nelson Oliveira, justamente no último minuto do tempo normal.

Nervoso, o Chelsea não se encontrou na prorrogação e ainda teve dois jogadores expulsos – os atacantes espanhóis Pedro e Morata -, o que deixou Antonio Conte muito irritado com a arbitragem. Tanto que ele mesmo foi retirado do gramado após o término do tempo extra. Nos pênaltis, o goleiro Caballero defendeu a cobrança de Nelson Oliveira e todos os cinco chutes do time londrino entraram e a classificação foi assegurada.

Pela quarta fase, a anterior às oitavas de final, o Chelsea terá pela frente o Newcastle, no próximo dia 28, um domingo, em Londres. Neste sábado, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês, o time londrino jogará fora de casa contra o Brighton.

Em outros dois confrontos pela terceira fase, o lanterna do Campeonato Inglês avançou. Em casa, o Swansea City derrotou o Wolverhampton (segunda divisão) por 2 a 1 e agora jogará contra o Notts County (quarta divisão) como visitante. E o Wigan Athletic, outro time da segunda divisão, bateu o Bournemouth, da eleite inglesa, por 3 a 0. Seu próximo rival será o West Ham.